По итогам голосования Меликов Сергей Алимович набрал 248 голосов и был избран на пост Секретаря Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Обращаясь к присутствующим Сергей Меликов отметил, что необходимо консолидировать все ветви власти и общественные организации.
«Сегодня в этом зале собрался наш актив, а также авторитетные члены партии «Единой России», представляющие города и районы нашей республики. Поэтому хотел бы каждого из вас поблагодарить за участие в жизни партии – на протяжении многих лет вы активно принимаете участие в решении тех задач, которые партийное руководство определяет перед нами. О чем бы я хотел сказать, это по средствам партийного представительства во всех структурах. Мы с вами должны понимать, что нам нужна консолидация всех ветвей власти республики, всех муниципальных образований, консолидация с общественными организациями. В общем, консолидация всех слоев населения и всех структур, которые сегодня занимаются проблемой решения задач социально-экономического развития Дагестана», - сказал Меликов.