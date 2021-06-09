Сергей Меликов избран на пост Секретаря Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сегодня, 9 июня, в Доме дружбы прошла XXXIII Конференция Дагестанского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На которой рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий Секретаря Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и избрание нового Секретаря, обновление (ротация) состава Регионального политического совета, состав Президиума Регионального политического совета Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и избрание делегатов на XX Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По итогам голосования Меликов Сергей Алимович набрал 248 голосов и был избран на пост Секретаря Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Обращаясь к присутствующим Сергей Меликов отметил, что необходимо консолидировать все ветви власти и общественные организации.

«Сегодня в этом зале собрался наш актив, а также авторитетные члены партии «Единой России», представляющие города и районы нашей республики. Поэтому хотел бы каждого из вас поблагодарить за участие в жизни партии – на протяжении многих лет вы активно принимаете участие в решении тех задач, которые партийное руководство определяет перед нами. О чем бы я хотел сказать, это по средствам партийного представительства во всех структурах. Мы с вами должны понимать, что нам нужна консолидация всех ветвей власти республики, всех муниципальных образований, консолидация с общественными организациями. В общем, консолидация всех слоев населения и всех структур, которые сегодня занимаются проблемой решения задач социально-экономического развития Дагестана», - сказал Меликов.