ЗАМАНА - Россельхозбанк готов дать кредиты дагестанским сельхозпредприятиям

Россельхозбанк готов дать кредиты дагестанским сельхозпредприятиям

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09 июня, 2021. Среда 16:38
Россельхозбанк готов дать кредиты дагестанским сельхозпредприятиям

Сегодня, 9 июня, прошло совещание в режиме ВКС заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с руководителем подразделения АО «Россельхозбанк» г. Ставрополь Ириной Леоновой.

Россельхозбанк готов дать кредиты дагестанским сельхозпредприятиям
Политика

Ирина Леонова рассказала о тех кредитных продуктах, которыми могут воспользоваться сельхозпредприятия, о их условия и необходимых документах.
Абдулмуслимов отметил беспокойство предприятий агропромышленного сектора из-за сроков рассмотрения заявок на получение кредитных средств и высокого уровня залогового обеспечения.
В конце встречи была достигнута достигнута договоренность о представлении в ближайшее время в Россельхозбанк перечня финансово благонадежных предприятий республики для рассмотрения возможности их кредитования банком.

 

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