Россельхозбанк готов дать кредиты дагестанским сельхозпредприятиям

Ирина Леонова рассказала о тех кредитных продуктах, которыми могут воспользоваться сельхозпредприятия, о их условия и необходимых документах.

Абдулмуслимов отметил беспокойство предприятий агропромышленного сектора из-за сроков рассмотрения заявок на получение кредитных средств и высокого уровня залогового обеспечения.

В конце встречи была достигнута достигнута договоренность о представлении в ближайшее время в Россельхозбанк перечня финансово благонадежных предприятий республики для рассмотрения возможности их кредитования банком.