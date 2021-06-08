Сергей Меликов предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за вакцинирование населения

Сегодня на заседании Оперштаба Сергей Меликов назвал работу некоторых глав муниципалитетов по борьбе с коронавирусом неудовлетворительной.

В частности, врио Главы Дагестана не устроил низкий показатель числа вакцинированных граждан от коронавируса, – сообщает Интерфакс-Юг.

Сергей Меликов дал главам районов один месяц на исправление ситуации. Если же руководители муниципалитетов провалят кампанию по вакцинации, то будут вынуждены написать заявление об уходе с формулировкой «я не в состоянии управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность населения, проживающего в моем районе».

Такое решение Сергей Меликов назвал честным и справедливым.