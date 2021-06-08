«Мы не отменяем никакие мероприятия, мы просим проводить их с соблюдением с учетом тех требований, которые предъявляет даже не Роспотребнадзор Дагестана, а обстановка, которая в республики сгладывается»,– отметил Сергей Меликов.
Сергей Меликов о Covid-обстановке в регионе: « Мы пока не отменяем никакие мероприятия»
- Автор Диляра
- 08 июня, 2021. Вторник 19:38
В ходе заседания оперативного штаба по недопущению новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что новых ограничительных мер на сегодняшний день не будет.
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