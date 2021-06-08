ЗАМАНА - Сергей Меликов о Covid-обстановке в регионе: « Мы пока не отменяем никакие мероприятия»

Сергей Меликов о Covid-обстановке в регионе: « Мы пока не отменяем никакие мероприятия»

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08 июня, 2021. Вторник 19:38
Сергей Меликов о Covid-обстановке в регионе: « Мы пока не отменяем никакие мероприятия»

В ходе заседания оперативного штаба по недопущению новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что новых ограничительных мер на сегодняшний день не будет.

Сергей Меликов о Covid-обстановке в регионе: « Мы пока не отменяем никакие мероприятия»
Политика

«Мы не отменяем никакие мероприятия, мы просим проводить их с соблюдением с учетом тех требований, которые предъявляет даже не Роспотребнадзор Дагестана, а обстановка, которая в республики сгладывается»,– отметил Сергей Меликов.

 

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