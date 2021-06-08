ЗАМАНА - Сергей Меликов наградил медалью Зарему Бутаеву

Сергей Меликов наградил медалью Зарему Бутаеву

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08 июня, 2021. Вторник 18:23
Сергей Меликов наградил медалью Зарему Бутаеву

Перед открытием Оперштаба Дагестана врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил с прошедшим днем рождения министра культуры Дагестана. 

Сергей Меликов наградил медалью Зарему Бутаеву
Политика

Меликов отметил, что под руководством Бутаевой создаётся много проектов, которые помогают развивать республику.
После чего наградил министра медалью за вклад в социально-экономическое развитие в Республики Дагестан.

 

 

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