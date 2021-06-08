Меликов отметил, что под руководством Бутаевой создаётся много проектов, которые помогают развивать республику.
После чего наградил министра медалью за вклад в социально-экономическое развитие в Республики Дагестан.
Перед открытием Оперштаба Дагестана врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил с прошедшим днем рождения министра культуры Дагестана.
Меликов отметил, что под руководством Бутаевой создаётся много проектов, которые помогают развивать республику.
После чего наградил министра медалью за вклад в социально-экономическое развитие в Республики Дагестан.
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