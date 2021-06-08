Сергей Меликов наградил медалью Зарему Бутаеву

Меликов отметил, что под руководством Бутаевой создаётся много проектов, которые помогают развивать республику.

После чего наградил министра медалью за вклад в социально-экономическое развитие в Республики Дагестан.