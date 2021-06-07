ЗАМАНА - Эльмира Кожаева: «По поручению Сергея Меликова систематически проводится мониторинг за ценовой ситуацией»

Эльмира Кожаева: «По поручению Сергея Меликова систематически проводится мониторинг за ценовой ситуацией»

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07 июня, 2021. Понедельник 21:40
Эльмира Кожаева: «По поручению Сергея Меликова систематически проводится мониторинг за ценовой ситуацией»

Главный редактор ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Голос степи" Эльмира Кожаева прокомментировала вопрос ценовой ситуации в Дагестане. Она подчеркнула, что сегодня на продовольственном рынке республики, в соответствии с поручением Врио Главы ДагестанаСергея Меликова, систематически проводится мониторинг за ценовой ситуацией и меры по стабилизации цен на самые необходимые товары.

Эльмира Кожаева: «По поручению Сергея Меликова систематически проводится мониторинг за ценовой ситуацией»
Политика

«Я считаю, что это необходимая работа и, если ее не проводить, то угнаться за ценами, как говорят, «себе дороже». И даже, несмотря на это, цены у нас почти на все продовольственные и непродовольственные товары из года в год ухитряются расти ползучими темпами. Чтобы преодолеть такую не очень позитивную ситуацию, думаю, надо расширять объем производимой пищевой продукции, обеспечить здоровую конкуренцию на рынке товаров, убрать оттуда недобросовестных посредников, создавать не на словах, а на деле условия для развития малого и среднего предпринимательства. И, конечно, приветствую, что необходимо проводить сельскохозяйственные ярмарки во всех городах и селах республики. И проводить их надо как можно почаще», - отметила Кожаева.

 

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