ЗАМАНА - Байрамбек Магомедов: «Сергей Меликов как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампаниях»

Байрамбек Магомедов: «Сергей Меликов как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампаниях»

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07 июня, 2021. Понедельник 19:47
Байрамбек Магомедов: «Сергей Меликов как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампаниях»

Накануне Сергей Меликов был назначен исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России». Комментируя назначение главы Редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отметил, что Сергей Меликов как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампаниях.

Байрамбек Магомедов: «Сергей Меликов как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампаниях»
Политика

«В стране структура органов власти так устроена, что политическая партия выдвигает на руководящие должности, выборные или конкурсные, лидеров, активистов или руководителей своих партийных ячеек в регионах.

То, что Врио Главы РД Сергей Меликов назначен исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России», - шаг к тому, что на предстоящих выборах он  как руководитель региона будет выдвинут для работы уже без приставки «Врио».

Также Сергей Меликов и как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампания.

Об этом свидетельствует и то, что он был выбран единогласно», - прокомментировал Магомедов.

 

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