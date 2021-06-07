«В стране структура органов власти так устроена, что политическая партия выдвигает на руководящие должности, выборные или конкурсные, лидеров, активистов или руководителей своих партийных ячеек в регионах.
То, что Врио Главы РД Сергей Меликов назначен исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России», - шаг к тому, что на предстоящих выборах он как руководитель региона будет выдвинут для работы уже без приставки «Врио».
Также Сергей Меликов и как лидер регионального отделения «ЕР» поведет за собою избирателей на предстоящих выборных кампания.
Об этом свидетельствует и то, что он был выбран единогласно», - прокомментировал Магомедов.