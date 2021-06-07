Шихсаидов написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности спикера НС РД будет первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов.
Хизри Шихсаидов покинул пост Председателя Народного собрания Дагестана
- Автор Шахри
- 07 июня, 2021. Понедельник 17:53
По информации источника в Парламенте, свой пост Председателя Народного Собрания Дагестана покинул Хизри Шихсаидов.
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