ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов покинул пост Председателя Народного собрания Дагестана

Хизри Шихсаидов покинул пост Председателя Народного собрания Дагестана

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07 июня, 2021. Понедельник 17:53
Хизри Шихсаидов покинул пост Председателя Народного собрания Дагестана

По информации источника в Парламенте, свой пост Председателя Народного Собрания Дагестана покинул Хизри Шихсаидов.

Хизри Шихсаидов покинул пост Председателя Народного собрания Дагестана
Политика

Шихсаидов написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности спикера НС РД будет первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов.

 

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