Как рассказали в пресс-службе Главы и Правительства Дагестана, документ был подписан Врио Главы РД Сергей Меликов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах в период с 2021 по 2025 годы.
Дагестан и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве
- Автор Диляра
- 04 июня, 2021. Пятница 20:13
Сегодня, 4 июня, на международном экономическом форуме в Санкт- Петербурге было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Ярославской областью.
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