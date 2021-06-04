Дагестан и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 4 июня, на международном экономическом форуме в Санкт- Петербурге было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Ярославской областью.

Как рассказали в пресс-службе Главы и Правительства Дагестана, документ был подписан Врио Главы РД Сергей Меликов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах в период с 2021 по 2025 годы.