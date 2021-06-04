ЗАМАНА - В Хунзахском районе может появится природный парк и новый детский сад

В Хунзахском районе может появится природный парк и новый детский сад

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04 июня, 2021. Пятница 19:41
В Хунзахском районе может появится природный парк и новый детский сад

Хунзахский район посетил Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов. Он осмотрел ряд социальных объектов и выслушал проблемы жителей.

В Хунзахском районе может появится природный парк и новый детский сад
Политика

Напомним, накануне в районе из-за селевого схода были разрушены здания.

Амирханов осмотрел МКДОУ "Детский сад №1" "Малыш" в селе Хунзах. Стоит отметить, что учреждение было построили в послевоенный период прошлого века, его здание давно устарело. Как было расказано, в селе Хунзах сегодня работают еще два аналогичных детских сада, райцентр остро нуждается в строительстве нового детского сада, что позволит решить проблему нехватки мест.

В ходе поездки делегация также осмотрела территорию, где сможет располагаться строительства модульного детского сада на 200 мест в рамках республиканской инвестиционной программы. Профильные ведомства должны будут рассмотреть данный вопрос.

Далее премьер-министр побывал в селе Мушушли, здесь Правительством республики планируется проработать вопрос создания природного парка, который, как предполагается, станет подведомственным региональному Минприроды. В рамках развития территории предполагается строительство соответствующей инфраструктуры, в том числе дороги. Территория будет связывать села Мушули, Мочох, Гоцатль, Матлас.

 

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