Заседание Президиума Регионального политсовета «Единой России» провели в Махачкале
- Автор Диляра
- 03 июня, 2021. Четверг 19:37
В Махачкале прошло заседание Президиума Регионального политического совета Партии «Единая Россия», которое провел первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый вице-спикер парламента Сайгидахмед Ахмедов.
В начале заседания было озвучено решение Президиума Генсовета «Единой России» о том, что освобожден от должности секретаря Дагестанского регионального отделения партии Хизри Шихсаидов.
Исполнять его обязанности будет назначен врио главы Дагестана Сергей Меликов.
Далее на заседание рассмотрели вопрос о переносе Конференции Дагестанского регионального отделения «Единой России» на 9 июня.
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