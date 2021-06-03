Заседание Президиума Регионального политсовета «Единой России» провели в Махачкале

В Махачкале прошло заседание Президиума Регионального политического совета Партии «Единая Россия», которое провел первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый вице-спикер парламента Сайгидахмед Ахмедов.

В начале заседания было озвучено решение Президиума Генсовета «Единой России» о том, что освобожден от должности секретаря Дагестанского регионального отделения партии Хизри Шихсаидов.

Исполнять его обязанности будет назначен врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Далее на заседание рассмотрели вопрос о переносе Конференции Дагестанского регионального отделения «Единой России» на 9 июня.