ЗАМАНА - Глава Дагестана обсудил вопросы взаимодействия с крупным производителем стекла на ПМЭФ-2021

Глава Дагестана обсудил вопросы взаимодействия с крупным производителем стекла на ПМЭФ-2021

Автор
03 июня, 2021. Четверг 15:08
Глава Дагестана обсудил вопросы взаимодействия с крупным производителем стекла на ПМЭФ-2021

В ходе работы XXIV Петербургского международного экономического форума Врио Главы РД Сергей Меликов принял участие в обсуждении вопросов глобальной и российской экономики, социальных вопросов и развитии технологий.
Напомним, что форум продлится до 5 июня.
Также Меликов встретился с председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Радиком Султановым.
Отметим, что основной производимой продукцией АО «Салаватстекло» является листовое стекло, объемы продаж которого доходит до 80% от общего. На сегодняшний день компания работает в более чем 20 странах мира и насчитывает свыше 1500 сотрудников. Продукция компании признана на международном уровне.
Во время встречи с Главой Дагестана Радик Султанов поведал о ситуации в стекольной промышленности, в том числе в Каспийском заводе листового стекла. Он отметил, предприятия в этой сфере должны обязательно соответствовать ряду условий, чтобы успешно развиваться.
Также он рассказала Сергею Меликову о перспективах развития предприятия.
«Сейчас определены направления работы. У нас идет отработка всех технологических процессов для того, чтобы прийти к нашим нормативам. Работает инженерная группа. В течение года мы будем отлаживать и отрабатывать стратегию этой компании. У нас уже есть понимание того, что нужно сделать», – добавил он.

Глава Дагестана обсудил вопросы взаимодействия с крупным производителем стекла на ПМЭФ-2021
Политика

 

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top