Глава Дагестана обсудил вопросы взаимодействия с крупным производителем стекла на ПМЭФ-2021

В ходе работы XXIV Петербургского международного экономического форума Врио Главы РД Сергей Меликов принял участие в обсуждении вопросов глобальной и российской экономики, социальных вопросов и развитии технологий.

Напомним, что форум продлится до 5 июня.

Также Меликов встретился с председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Радиком Султановым.

Отметим, что основной производимой продукцией АО «Салаватстекло» является листовое стекло, объемы продаж которого доходит до 80% от общего. На сегодняшний день компания работает в более чем 20 странах мира и насчитывает свыше 1500 сотрудников. Продукция компании признана на международном уровне.

Во время встречи с Главой Дагестана Радик Султанов поведал о ситуации в стекольной промышленности, в том числе в Каспийском заводе листового стекла. Он отметил, предприятия в этой сфере должны обязательно соответствовать ряду условий, чтобы успешно развиваться.

Также он рассказала Сергею Меликову о перспективах развития предприятия.

«Сейчас определены направления работы. У нас идет отработка всех технологических процессов для того, чтобы прийти к нашим нормативам. Работает инженерная группа. В течение года мы будем отлаживать и отрабатывать стратегию этой компании. У нас уже есть понимание того, что нужно сделать», – добавил он.