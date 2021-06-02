ЗАМАНА - Сергей Меликов возглавит региональное отделение партии «Единая Россия»

Сергей Меликов возглавит региональное отделение партии «Единая Россия»

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02 июня, 2021. Среда 22:29
Сергей Меликов возглавит региональное отделение партии «Единая Россия»

В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что Исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России» будет ВРИО Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.

Сергей Меликов возглавит региональное отделение партии «Единая Россия»
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