Сергей Меликов возглавит региональное отделение партии «Единая Россия»
- Автор Диляра
- 02 июня, 2021. Среда 22:29
В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что Исполняющим полномочия секретаря Дагестанского отделения «Единой России» будет ВРИО Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.
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