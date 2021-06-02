Председатель НС РД Хизри Шихсаидов освобожден от занимаемой должности
- Автор Диляра
- 02 июня, 2021. Среда 22:25
Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, 2 июня, был освобожден от занимаемой должности Президиумом Генсовета Единой России.
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