Заур Эминов ответил на вопросы журналистов

Сегодня, 2 июня, министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов ответил на вопросы журналистов, блогеров и общественных деятелей.

Основной повесткой пресс-конференция стала тема о действующих ограничений на юридически-значимые действия с землей и проводимой, в рамках поручений врио Главы РД, масштабной инвентаризации земель на территории Дагестана.

Эминов рассказал присутствующим, что совместно с органами исполнительной власти нужно прорабатывать вопрос о внесении изменений в действующий закон о статусе земель отгонного животноводства либо его отмены.

«Что касается школ, было отмечено, что по трём из четырёх образовательных учреждений вопрос уже решён. По последней выработан механизм для регистрации права собственности на земельный участок», - поделился министр.