Всего, как отмечает источник, свои голоса отдали около 12 млн человек. На втором месте после Дагестана идет Чеченская Республика.
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По словам председателя федерального оргкомитета процедуры Александра Карелина, прошедшее предварительное голосование «Единой России» стало рекордным по количеству проголосовавших. Об этом сообщает информационный ресурс «Мирмол».
Всего, как отмечает источник, свои голоса отдали около 12 млн человек. На втором месте после Дагестана идет Чеченская Республика.
Подробнее – тут.
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