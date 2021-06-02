ЗАМАНА - Дагестан – лидер среди регионов по количеству явок на голосование

Дагестан – лидер среди регионов по количеству явок на голосование

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02 июня, 2021. Среда 17:26
Дагестан – лидер среди регионов по количеству явок на голосование

По словам председателя федерального оргкомитета процедуры Александра Карелина, прошедшее предварительное голосование «Единой России» стало рекордным по количеству проголосовавших. Об этом сообщает информационный ресурс «Мирмол».

Дагестан – лидер среди регионов по количеству явок на голосование
Политика

Всего, как отмечает источник, свои голоса отдали около 12 млн человек. На втором месте после Дагестана идет Чеченская Республика.

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