Бывший глава администрации города Дагестанские Огни подозревается в превышении должностных полномочий

В отношении бывшего главы администрации городского округа «город Дагестанские Огни» Зейдуллы Гашимова заведено уголовное дело СК по РД.

Как сообщают в Следственном комитете РФ по РД, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

В 2019 году подозреваемый умышленно вынес постановление о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью во временное владение и пользование в производственных целях нежилое здание площадью 3 672 квадратных метров и земельный участок площадью 4 375 квадратных метров, расположенных в городе Дагестанские Огни.

«Явно выходя за пределы своих должностных полномочий, умышленно, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, зная, что рядом с дошкольными учреждениями не должны размещаться объекты промышленного производства», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.