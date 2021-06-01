Бывший глава администрации города Дагестанские Огни подозревается в превышении должностных полномочий
- Автор Диляра
- 01 июня, 2021. Вторник 18:10
В отношении бывшего главы администрации городского округа «город Дагестанские Огни» Зейдуллы Гашимова заведено уголовное дело СК по РД.
Как сообщают в Следственном комитете РФ по РД, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).
В 2019 году подозреваемый умышленно вынес постановление о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью во временное владение и пользование в производственных целях нежилое здание площадью 3 672 квадратных метров и земельный участок площадью 4 375 квадратных метров, расположенных в городе Дагестанские Огни.
«Явно выходя за пределы своих должностных полномочий, умышленно, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, зная, что рядом с дошкольными учреждениями не должны размещаться объекты промышленного производства», - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
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