Врио вице-премьера Дагестана поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днём защиты детей

1 июня с Международным днем защиты детей врио Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрет Омаров посетил многодетную семью из Махачкалы.

Семья Гаджиевых воспитывает троих детей с ограниченными возможностями.

Премьер-министр Дагестана пообщался с семьей, поздравил с праздником и взял под контроль вопрос обеспечения семьи лекарственными препаратами.

Нюсрет Омаров отметил, что каждый из нас несет большую ответственность за подрастающее поколение и наша задача сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, заботу и внимание к себе и своим пробелам.