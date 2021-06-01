ЗАМАНА - Врио вице-премьера Дагестана поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днём защиты детей

Врио вице-премьера Дагестана поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днём защиты детей

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01 июня, 2021. Вторник 17:48
Врио вице-премьера Дагестана поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днём защиты детей

1 июня с Международным днем защиты детей врио Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрет Омаров посетил многодетную семью из Махачкалы.
Семья Гаджиевых воспитывает троих детей с ограниченными возможностями.
Премьер-министр Дагестана пообщался с семьей, поздравил с праздником и взял под контроль вопрос обеспечения семьи лекарственными препаратами.
Нюсрет Омаров отметил, что каждый из нас несет большую ответственность за подрастающее поколение и наша задача сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, заботу и внимание к себе и своим пробелам.

Врио вице-премьера Дагестана поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днём защиты детей
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