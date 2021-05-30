В Дагестане в 20:00 завершилось очное и электронное предварительное голосование «Единой России»
- Автор Диляра
- 30 мая, 2021. Воскресенье 22:09
Как сообщается на сайте партии «Единая России» к 20.00 закончилось очное и электронное предварительное голосование.
«К 18:00 за кандидатов, участвующих в предварительном голосовании «Единой России», проголосовали около 305 тысяч дагестанцев, что составляет почти 18 % от общего количества избирателей», - отмечается на сайте партии.
Напомним, общая явка складывается из электронного и очного голосования. В очном режиме за кандидатов, участвующих в предварительном голосовании «Единой России», проголосовали около 233 тысяч дагестанцев, электронно – около 72 тысяч.
Секретарь Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидов подчеркнул, предварительное голосование прошло в штатном режиме, без особых нарушений. Также поблагодарил всех, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в голосовании.
Подсчет результатов начнется в 21:00 по московскому времени предварительное голосование «Единой России» завершится на всей территории страны.
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