Более 70 тысяч дагестанцев сделали выбор на сайте предварительного голосования «Единой России»

Более 70 тысяч дагестанцев сделали выбор кандидатов от «Единой России» на сайте ЕР для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Народное Собрание Дагестана, сообщается на сайте партии. Всего на сайте pg.er.ru зарегистрировались 98 281 житель республики.

На сайте ЕР сообщается, что регистрация выборщиков завершилась 28 мая, голосование продлится до 20:00 30 мая.

Напомним, на сегодняшний день в Дагестане проходит предварительное голосование по отбору кандидатур от «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и дагестанский парламент. На сайте зарегистрировались более 600 участников предварительного голосования.

«В Дагестане предварительное голосование проходит по смешанной системе. Сегодня в 8:00 открылись 383 счетных участка для офлайн-голосования. Получить бюллетени и сделать свой выбор можно до 20:00 по местному времени», – сообщается на сайте «Единой России».

На всех участках была проведена санитарная обработка, в течение дня на них будут соблюдены санитарные предписания Роспотребнадзора.