ЗАМАНА - Сергокалинский район активно участвует в праймериз «Единой России»

Сергокалинский район активно участвует в праймериз «Единой России»

Автор
30 мая, 2021. Воскресенье 14:54
Сергокалинский район активно участвует в праймериз «Единой России»

В Сергокалинском районе с 8 утра активно проходит праймериз Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Жители района могут выбрать кандидатов на предстоящие основные выборы в Государственную думу и Народное собрании Республики Дагестан, которые пройдут в сентябре.

В районе расположены 6 избирательных участков: в Сергокале, Кичигамри, Мюрего, Ванашимахи, Бурдеки и Урахи.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета,  избирательная активность достаточно высокая. Голосование продлится  до 20:00 сегодняшнего дня.

 

Сергокалинский район активно участвует в праймериз «Единой России»
Политика

 

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top