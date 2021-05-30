Сергокалинский район активно участвует в праймериз «Единой России»
- Автор Шахри
- 30 мая, 2021. Воскресенье 14:54
В Сергокалинском районе с 8 утра активно проходит праймериз Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Жители района могут выбрать кандидатов на предстоящие основные выборы в Государственную думу и Народное собрании Республики Дагестан, которые пройдут в сентябре.
В районе расположены 6 избирательных участков: в Сергокале, Кичигамри, Мюрего, Ванашимахи, Бурдеки и Урахи.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, избирательная активность достаточно высокая. Голосование продлится до 20:00 сегодняшнего дня.
Последнее от Шахри
- В Дагестане стартовало очное предварительное голосования «Единой России»
- СЛЕДЫ НАЦИЙ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КУДА МЫ ПРИДЕМ, НУЖНО ЗНАТЬ С КЕМ И ОТКУДА
- Прием граждан в Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по вопросам материнства и детства
- Бизнесмены из разных городов России провели акцию по сбору мусора в Гамсутле
- Московский турист вакцинировался в высокогорном районе Дагестана