Сергокалинский район активно участвует в праймериз «Единой России»

В Сергокалинском районе с 8 утра активно проходит праймериз Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Жители района могут выбрать кандидатов на предстоящие основные выборы в Государственную думу и Народное собрании Республики Дагестан, которые пройдут в сентябре.

В районе расположены 6 избирательных участков: в Сергокале, Кичигамри, Мюрего, Ванашимахи, Бурдеки и Урахи.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, избирательная активность достаточно высокая. Голосование продлится до 20:00 сегодняшнего дня.