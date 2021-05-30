ЗАМАНА - К 12.00 более 86 тысяч дагестанцев приняли участие в очном предварительном голосовании «Единой России»

К 12.00 более 86 тысяч дагестанцев приняли участие в очном предварительном голосовании «Единой России»

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30 мая, 2021. Воскресенье 14:46
К 12.00 более 86 тысяч дагестанцев приняли участие в очном предварительном голосовании «Единой России»

Как сообщалось ранее в 8 утра в Дагестане открылось 383 счетных участка, параллельно на сайте pg.er.ru продолжается онлайн-голосование.

Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что по состоянию на 12.00 часов в очном предварительном голосовании приняли участие 86131 избиратель. Голосование идет без нарушений. Возникающие вопросы и обращения оперативно рассматриваются в ситуационном центре.

К 12.00 более 86 тысяч дагестанцев приняли участие в очном предварительном голосовании «Единой России»
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