К 12.00 более 86 тысяч дагестанцев приняли участие в очном предварительном голосовании «Единой России»

Как сообщалось ранее в 8 утра в Дагестане открылось 383 счетных участка, параллельно на сайте pg.er.ru продолжается онлайн-голосование.

Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что по состоянию на 12.00 часов в очном предварительном голосовании приняли участие 86131 избиратель. Голосование идет без нарушений. Возникающие вопросы и обращения оперативно рассматриваются в ситуационном центре.