ЗАМАНА - В Дагестане стартовало очное предварительное голосования «Единой России»

В Дагестане стартовало очное предварительное голосования «Единой России»

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30 мая, 2021. Воскресенье 08:07
В Дагестане стартовало очное предварительное голосования «Единой России»

Сегодня, 30 мая, в 08:00 в республике открылись 383 счетных участка для очного предварительного голосования «Единой России.

Напомним, что в республике голосование проходит по смешанной системе. Для участия в электронном голосовании зарегистрировались более 98 тысяч избирателей, больше половины из которых уже проголосовали, у остальных есть возможность проголосовать онлайн до 20:00 по местному времени.

Голосование на счетных участках региона проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. За легитимностью голосования следят наблюдатели.

 На каждом счетном участке размещена информация об участниках предварительного голосования. Поскольку голосование рейтинговое, избиратели могут проголосовать сразу за нескольких или всех участников, поставив соответствующие отметки в бюллетенях.

Процедуру предварительного голосования организуют и проводят члены счетных комиссий, которые приступили к работе в полном составе. Работа счетных участков продлится до 20:00 мск. 

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде партии 19 июня.

В Дагестане стартовало очное предварительное голосования «Единой России»
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