Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего 8-летнего Гаджимагомеда Курамагомедова

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов лично выразил соболезнования семье погибшего 8-летнего Гаджимагомеда Курамагомедова, сообщает пресс-служба главы региона.

Мальчик из села имени Шаумяна в Кизлярском районе пропал 2 мая, его искали спасатели МЧС, сотрудники МВД, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Спустя 3 дня его нашли в трансформаторной будке, где он, вероятнее всего, погиб от удара током во время дождя.

К главе республики обратились с просьбой помочь в лечении ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Семье будет оказана необходимая поддержка.

Мать погибшего мальчика Джамиля Ягьяева поблагодарила Сергея Меликова за внимание и помощь.