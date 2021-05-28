Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего 8-летнего Гаджимагомеда Курамагомедова
- Автор Сабина
- 28 мая, 2021. Пятница 23:22
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов лично выразил соболезнования семье погибшего 8-летнего Гаджимагомеда Курамагомедова, сообщает пресс-служба главы региона.
Мальчик из села имени Шаумяна в Кизлярском районе пропал 2 мая, его искали спасатели МЧС, сотрудники МВД, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Спустя 3 дня его нашли в трансформаторной будке, где он, вероятнее всего, погиб от удара током во время дождя.
К главе республики обратились с просьбой помочь в лечении ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Семье будет оказана необходимая поддержка.
Мать погибшего мальчика Джамиля Ягьяева поблагодарила Сергея Меликова за внимание и помощь.
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