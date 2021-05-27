Власти Дагестана вручили награды десяткам предпринимателей в их профессиональный праздник

Власти Дагестана вручили десяткам бизнесменов награды в их праздник – День российского предпринимательства, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В мероприятии принял участие врио председателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров. По его словам, дагестанцы всегда отличались особой предприимчивостью, умением адаптироваться в сложных условиях внешней среды и осваивать новые сегменты рынка.

Выступающий напомнил о налоговых преференциях, принятых в период пандемии в целях поддержки субъектов МСП. Власти разрабатывают стимулирующий механизм поддержки для бизнеса, при которых часть оплаченных налогов будет возвращена предпринимателям, – это новые меры государственной поддержки.

В пресс-службе Правительства региона добавили, что в Дагестане проводится неделя предпринимательства, которая продлится до 29 мая включительно. Программа мероприятий включает в себя цикл образовательных семинаров и круглых столов, презентации бизнес-проектов, проведение бесплатных мастер-классов и многое другое.

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