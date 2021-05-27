В «Единой России» разработали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

26 мая на площадке «Единой России» прошло экспертное обсуждение предпринимательского сообщества.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что проводится предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму нового созыва.

«Среди почти шести тысяч претендентов чуть менее трети - представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», - отметил Турчак.

В ходе обсуждения от кандидатов предварительного голосования были внесены несколько инициатив. Так, например, Яков Кугубаев из Республики Башкортостан предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. На его взгляд, это поможет снизит цены на их сельхозпродукцию, потому что производители смогут продавать ее напрямую, а не через посредников.

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«В него - по аналогии с аккаунтом на «Госуслугах» - можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки дистанционно», - поделился Гирфанов.

Еще одна мера поддержки коснется самозанятых — решением их проблем «Единая Россия» займется уже сейчас. Речь идет о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц, отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

«Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много», — подчеркнула она.

Все предложения, которые были внесены в ходе обсуждения будут проанализированы и внесены в предвыборную Программу «Единой России», отметил Андрей Турчак.