Более тысячи гектаров виноградников планируется посадить в Дагестане в этом году

Аграрии Дагестана посадят 1400 гектаров виноградников в текущем году, сообщила пресс-служба Правительства региона.

«В этом году планируется посадить 1 400 гектаров, на текущий момент посажено 517 га. Особую благодарность за эту работу хочется выразить Агрофирме «ДагАгро», Совхозу имени Алиева, которые практически совершили рывок», – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов на совещании по организации уборки и переработки винограда.

По его словам, в прошлом году при средней урожайности 98,5 ц/га, виноградари республики собрали урожай 208,9 тыс. тонн, что является рекордом за последние 30 лет. Более того, Дагестан вышел на первое место по объему валового сбора, опередив Краснодарский край на 260 тонн.

Заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов добавил, что на сегодняшний день общая площадь виноградников в республике составляет 26,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте – 21,2 тыс. га.

Шарип Шарипов рассказал, что год назад было переработано 145 тысяч тонн из 208 тыс.тонн винограда, что составляет почти 70%. Ещё пять лет назад на переработку направлялось порядка 50%.

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