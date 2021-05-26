Дагестанский программист назвал плюсы нового законопроекта о регулировании работы IT-компаний в России

Законопроект, регулирующий деятельность иностранных компаний в интернете на территории России, был внесен в Госдуму 21 мая.

Крупные интернет-компании со счетчиком посетителей более 500 тысяч человек в сутки будут обязаны иметь в России свои филиалы.

Кроме того, им понадобится открыть свои официальные представительства.

Go-разработчик Ахмед Гасанов в комментарии сетевому изданию mirmol.ru высказал мнение, что считает этот законопроект правильным и своевременным.

По его словам, создание представительств иностранных интернет-компаний в России поможет избежать ряда проблем, а именно: соблюдение трудового законодательства и подтверждение «чистоты» полученной оплаты за работу.

Спикер уверен, что этот законопроект станет настоящим спасением для представителей IT-сферы от недобросовестных работодателей.