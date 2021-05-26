Сергей Меликов провел совещание по развитию туризма в Дагестане

Вопросы развития туризма в Дагестане обсудили 25 мая под руководством врио главы региона Сергея Меликова в правительстве республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В видео-конференц-связи приняли участие руководители ведомств, главы муниципалитетов, представители туристического бизнеса. На мероприятии были обсуждены перспективы отрасли, перспективы развития народных художественных промыслов и состояние объектов культурного наследия на пути следования основных туристических маршрутов, нормативно-правовое регулирование туристической деятельности, деятельность региональных туроператоров и другие вопросы.

Опытом работы в туристической сфере поделились помощник генерального директора экотуркомплекса «Главрыба» Расул Хайбуллаев, руководитель гостевого дома «Этнодом» в селе Чох Гунибского района Заур Цохолов, руководитель проекта «Инчхе Марина Каспий» Алихан Кадиев.

Открывая совещание, Сергей Меликов сообщил, что туристический сезон этого года уже начался, и, как показывают минувшие майские праздники, с наступлением летних отпусков и детских каникул, снижения пика нагрузки на туристические маршруты республики не ожидается.

«…Но с другой стороны, увеличение туристического потока отчетливо поставило вопрос о том, насколько мы к этому готовы?» – сказал Меликов и обозначил необходимость развития транспортной инфраструктуры, начиная с аэропорта, который должен быть доступен для всех видов услуг, заканчивая обеспечением безопасного автопередвижения туристов по региону.

«У нас нет стоянок, нет мест общего пользования. Необходимо решение вопросов, связанных с объектами размещения и общепита. Неужели нельзя найти средства, чтобы создать элементарные условия для туристов, а на вырученные деньги развивать проект? А ведь несуществующая инфраструктура может нести угрозу туристам», – добавил врио руководителя региона. При этом Сергей Меликов призвал не забывать не только о безопасности людей, но и об экологической безопасности.

Говоря о формировании в республике современного туристического комплекса, глава региона акцентировал внимание присутствующих на на создании пяти туристических кластеров: Сулакский каньон, Дербент как новый центр туризма России на Каспийском море, Прибрежный кластер, кластер активного туризма и рыболовства на Ачикольских озерах и Горный кластер.

«Я всегда говорю, что Дагестан богаче всех других субъектов Северного Кавказа, потому что в нем все, что есть на Северном Кавказе, и плюс море. Однако прибрежная зона у нас не развита», – резюмировал Меликов.

Врио главы Дагестана обратил внимание присутствующих и на проблему правового использования земельных участков на побережье Каспия.

Сергей Меликов поручил по итогам совещания руководителям городов и районов республики организовать контроль за пребыванием на территории их муниципальных образований туристов в этом году, обеспечив при этом безопасные условия.

Вице-премьеру Дагестана Муслиму Телякавову поручено в ближайшее время собрать туроператоров, довести до них материалы и протокол совещания, подключить предпринимательское сообщество к реализации мероприятий по организации туризма в этом году.

Кроме того, Меликов обозначил, что Минимущества региона должно заниматься вопросами земельно-имущественных отношений, без решения которых не получится полноценно развивать туризм.

Подробнее: http://president.e-dag.ru/novosti/v-centre-vnimaniya/sergej-melikov-oboznachil-glavnye-zadachi-po-razvitiyu-turizma-v-dagestane