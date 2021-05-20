ЗАМАНА - В Дагестане за год было оказано 5 миллионов государственных услуг

В Дагестане за год было оказано 5 миллионов государственных услуг

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20 мая, 2021. Четверг 08:42
В Дагестане за год было оказано 5 миллионов государственных услуг

В рамках заседания Правительства Дагестана под руководством Абдулпатаха Амирханова в среду, 19 мая был поднята тема взаимодействия министерств и ведомств для повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

В Дагестане за год было оказано 5 миллионов государственных услуг
Политика

Председатель Правительства отметил, что именно от качества и оперативности предоставляемых услуг зависит отношение граждан к органам власти. Подробнее о ходе заседания по ссылке

 

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