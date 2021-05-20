В Дагестане за год было оказано 5 миллионов государственных услуг

Автор Хадижат

В рамках заседания Правительства Дагестана под руководством Абдулпатаха Амирханова в среду, 19 мая был поднята тема взаимодействия министерств и ведомств для повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг.