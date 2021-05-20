ЗАМАНА - В Махачкале будет построен современный центр дополнительного образования

В Махачкале будет построен современный центр дополнительного образования

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20 мая, 2021. Четверг 01:16
В Махачкале будет построен современный центр дополнительного образования

В регионе запланировано возведение Центра дополнительного образования, который будет размещен недалеко от Центра повышения квалификации педагогических кадров в Махачкале.

В Махачкале будет построен современный центр дополнительного образования
Политика

"Дети будут собирать роботов, получать некоторое дополнительное образование в современном, хорошо оснащенном Центре", подчеркнул Сергей Меликов, отметив, что необходимо расширять методы воспитания и действовать в рамках личного примера. 

 

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