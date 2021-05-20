"Дети будут собирать роботов, получать некоторое дополнительное образование в современном, хорошо оснащенном Центре", подчеркнул Сергей Меликов, отметив, что необходимо расширять методы воспитания и действовать в рамках личного примера.
В Махачкале будет построен современный центр дополнительного образования
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 01:16
В регионе запланировано возведение Центра дополнительного образования, который будет размещен недалеко от Центра повышения квалификации педагогических кадров в Махачкале.