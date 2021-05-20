Для реализации проекта уже определен участок.
В рамках совещания, особо была отмечена необходимость проводить работу с молодежью асоциального поведения.
В Каспийске построят детско-юношеский центр «Авангард».
- Автор Хадижат
- 20 мая, 2021. Четверг 00:08
Строительство детско-юношеского центра «Авангард» начнется в Каспийске в предстоящем году, сказал временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов на совещании АТК.
Для реализации проекта уже определен участок.
Последнее от Хадижат
- За год дагестанцам оказано 5 млн государственных услуг
- Перспективы развития птицеводства обсудили в Правительстве Дагестана
- Госдума приняла поправки «Единой России» о новых выплатах семьям с детьми
- «Единая Россия» внесет законопроект о бесплатном подключении людей к газу
- Минобрнауки Дагестана усилит контроль за реализацией нацпроекта «Образование»