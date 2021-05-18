От должности заместителя Председателя Правительства Дагестана освобожден Анатолий Карибов.
"Я благодарен ему за его деятельность. Он, как премьер, держал под контролем чрезвычайно трудные направления, он искал способы решения, исправлял и выравнивал определенные позиции. Кроме того, он провел огромный масштаб работы в период распространения Covid-19", сообщил руководитель региона.
Было озвучено, что активную деятельность, заняв должность, освобожденную Анатолием Карибовым должен провести Мурад Казиев. Его на посту первого заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД сменил Махач Омаров.
Также были произведены следующие назначения:
Тамара Чиненная назначена заместителем руководителя администрации Главы и Правительства РД.
Тамерлан Буганов занял должность врио Главы Минцифры Дагестана.
Юрий Гамзатов назначен заместителем министра цифрового развития РД.
Также уточним, что теперь без приставки врио утверждены в должности: министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, министр юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов и руководитель Агентства по охране культурного наследия РД Махач Мусаев.