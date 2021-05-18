ЗАМАНА - Сергей Меликов озвучил ряд кадровых перестановок

Сергей Меликов озвучил ряд кадровых перестановок

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18 мая, 2021. Вторник 16:40
Сергей Меликов озвучил ряд кадровых перестановок

Ряд принятых кадровых решений озвучил сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Сергей Меликов озвучил ряд кадровых перестановок
Политика

От должности заместителя Председателя Правительства Дагестана освобожден Анатолий Карибов.

"Я благодарен ему за его деятельность. Он, как премьер, держал под контролем чрезвычайно трудные направления, он искал способы решения, исправлял и выравнивал определенные позиции. Кроме того, он провел огромный масштаб работы в период распространения Covid-19", сообщил руководитель региона.

 Было озвучено, что активную деятельность, заняв должность, освобожденную Анатолием Карибовым должен провести Мурад Казиев. Его на посту первого заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД сменил Махач Омаров.

Также были произведены следующие назначения:

Тамара Чиненная назначена заместителем руководителя администрации Главы и Правительства РД.

Тамерлан Буганов занял должность врио Главы Минцифры Дагестана.

Юрий Гамзатов назначен заместителем министра цифрового развития РД.

Также уточним, что теперь без приставки врио утверждены в должности: министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, министр юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов и руководитель Агентства по охране культурного наследия РД Махач Мусаев.

 

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