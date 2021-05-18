Мухтар Амиров прокомментировал новый законопроект

Поделившись своим мнением относительно предлагаемых изменений в федеральные законы о «О выборах депутатов ГД ФС РФ» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ», глава дагестанского штаба «Бессмертный полк России» подчеркнул, что законопроект о запрете баллотироваться в ГД участникам экстремистских групп очень своевременный и нужный.

Эксперт в своем комментарии указал на то, что в первую очередь баллотироваться должен тот, кто пользуется доверием у народа. Дав сразу несколько объяснений по поводу своего мнения, Амиров отметил, что главная политика действующего руководства страны и кабинета министров, прежде всего, нацелена на обеспечение прав и свобод граждан.

«Потому лица, которые будут законодательно определять данные векторы политики, по умолчанию, не должны иметь ничего общего с экстремистской идеологией и группами», - написал руководитель «Бессмертного полка».