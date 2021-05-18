ЗАМАНА - Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

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18 мая, 2021. Вторник 10:31
Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

Председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин сообщил, что согласно предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании ЕР, в первый раз свыше чем 50% кандидатов являются беспартийными. Всего подано 7 636 заявлений.

Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике
Политика

Примерно 35% участвующих в предварительном голосовании оказались молодые люди до 35 лет лет.
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