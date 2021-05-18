Примерно 35% участвующих в предварительном голосовании оказались молодые люди до 35 лет лет.
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Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике
- Автор Хадижат
- 18 мая, 2021. Вторник 10:31
Председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин сообщил, что согласно предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании ЕР, в первый раз свыше чем 50% кандидатов являются беспартийными. Всего подано 7 636 заявлений.
Примерно 35% участвующих в предварительном голосовании оказались молодые люди до 35 лет лет.
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