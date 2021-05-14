Игорь Баринов поздравил руководителя региона и всех дагестанцев с окончанием поста и подчеркнул, что особенно важно сегодня внимательнее относиться к посещению массовых мероприятий.
"К сожалению, мы пока не можем окончательно отказаться от тех норм, которые диктуют нам не простые условия пандемии", подчеркнул федеральный руководитель.
Вместе с тем, в ходе беседы, Сергей Меликов и Игорь Баринов подняли тему бмежконфессионального и межнационального диалога в региона.
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Сергей Меликов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым
- Автор Хадижат
- 14 мая, 2021. Пятница 00:15
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, который посетил республику в праздничный для мусульман день.
Игорь Баринов поздравил руководителя региона и всех дагестанцев с окончанием поста и подчеркнул, что особенно важно сегодня внимательнее относиться к посещению массовых мероприятий.
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