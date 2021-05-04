"Сергей Алимович совершенно точно подчеркнул, что решение вопросов высококачественного строительства соц объектов, школ и детских садов, современных инфраструктурных объектов, водо- и газоснабжения являются абсолютно принципиальными. Без их решения дальше двигаться невозможно. Необходимо отметить нацеленность врио Главы Дагестана на урегулирование вопросов, которые связаны с долгостроями", - заключил Мамед Абасов.
Кроме того, он высказал убежденность в том, что новая политика и многообещающие установки принесут должный итог в части последовательного развития нашей республики.
Мамед Абасов: "Новая политика и многообещающие установки принесут должный итог"
- Автор Хадижат
- 04 мая, 2021. Вторник 08:54
Общественный деятель, заместитель президента ФЛНКА Мамед Абасов прокомментировал прямой эфир, в рамках которого врио Главы РД Сергей Меликов ответил на вопросы населения. Как отметил спикер, поднятые в рамках эфира проблемы крайне актуальны и волнуют всех, кому небезразлична судьба Дагестана.
"Сергей Алимович совершенно точно подчеркнул, что решение вопросов высококачественного строительства соц объектов, школ и детских садов, современных инфраструктурных объектов, водо- и газоснабжения являются абсолютно принципиальными. Без их решения дальше двигаться невозможно. Необходимо отметить нацеленность врио Главы Дагестана на урегулирование вопросов, которые связаны с долгостроями", - заключил Мамед Абасов.
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