Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха. В своем поздравлении, руководитель региона отметил, что в не простой период пандемии, вызванной эпидемией коронавируса, духовная сила верующих стала для многих настоящим спасением.

"Пасхальные торжества занимают особое место в духовной жизни христиан, наполняя сердца теплом и любовью, напоминая, как важно проявлять милосердие и сострадание к окружающим, беречь мир в собственной душе, в семье и обществе. Главный христианский праздник символизирует победу жизни над смертью, объединяет людей в их стремлении к вечным идеалам добра и справедливости", подчеркнул Сергей Меликов в тексте поздравления.

Врио Главы региона пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия православным верующим Дагестана.