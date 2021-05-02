ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха

Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха

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02 мая, 2021. Воскресенье 09:52
Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха. В своем поздравлении, руководитель региона отметил, что в не простой период пандемии, вызванной эпидемией коронавируса, духовная сила верующих стала для многих настоящим спасением.

Сергей Меликов поздравил православных верующих Дагестана со светлым праздником Пасха
Политика

"Пасхальные торжества занимают особое место в духовной жизни христиан, наполняя сердца теплом и любовью, напоминая, как важно проявлять милосердие и сострадание к окружающим, беречь мир в собственной душе, в семье и обществе. Главный христианский праздник символизирует победу жизни над смертью, объединяет людей в их стремлении к вечным идеалам добра и справедливости", подчеркнул Сергей Меликов в тексте поздравления.
Врио Главы региона пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия православным верующим Дагестана.

 

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