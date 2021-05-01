ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов посетил школу и альпинистский лагерь в селе Куруш

Абдулпатах Амирханов посетил школу и альпинистский лагерь в селе Куруш

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01 мая, 2021. Суббота 16:31
Абдулпатах Амирханов посетил школу и альпинистский лагерь в селе Куруш

В рамках рабочей поездки в Докузпаринский район 29 апреля Абдулпатах Амирханов посетил высокогорное село Куруш.

Абдулпатах Амирханов посетил школу и альпинистский лагерь в селе Куруш
Политика

Отметим, что рабочая поездка в Докузпаринский район совершена премьер-министром по поручению Врио Главы РД Сергея Меликова, данного 28 апреля в рамках «Прямого эфира».

Прежде всего глава правительства посетил здание местной школы, возведенное в 1926 год1. Школа располагается в ограниченно-трудоспособном техническом состоянии, по всему зданию можно наблюдать трещины. В текущее время тут обучение проходит 64 ученика.

По результатам осмотра здания, Абдулпатах Амирханов дал поручение профильным министерствам провести работу по вопросу строительства новой школы на 80 ученических мест.

Дальше делегация посетила альпинистский лагерь у подножия горы Яры Даг. С 2010 года тут проходит международный фестиваль экстремальных видов туризма «Яры-даг». Неповторимые маршруты различного уровня трудности и природная краса гор привлекают в это место любителей экстремального туризма со всех концов страны и ближнего зарубежья. В рамках визита премьер-министра, были подняты вопросы предстоящего развития этой площадки.

 

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