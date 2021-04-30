Вопросы, связанные с транспортным обеспечением и логистикой сегодня для региона является одной из животрепещущих. Как отметил руководитель региона, транспортная ветвь имеет ключевое значение для развития экономики и социального сектора Республики Дагестан.
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Сергей Меликов: «От состояния транспортной сферы напрямую зависит социальное самочувствие жителей Дагестана»
- Автор Хадижат
- 30 апреля, 2021. Пятница 15:29
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел расширенное совещания, в рамках которого состоялось обсуждение проблем дорожного строительства, а также авиационного и железнодорожного сообщения.
Вопросы, связанные с транспортным обеспечением и логистикой сегодня для региона является одной из животрепещущих. Как отметил руководитель региона, транспортная ветвь имеет ключевое значение для развития экономики и социального сектора Республики Дагестан.
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