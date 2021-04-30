Эксперт отметил, что сегодня Врио Главы Дагестана использует в работе хозяйственный подход.
"Сергей Алимович особенно выделил в рамках прямого эфира фундаментальные проблемы экономической жизни региона. Это обеспечение водой, газом, светом, земельным вопросам. Не могу не согласиться с врио Главы республики: без решения этих вопросов приступить к остальным сложно. Этот подход оправдан, но проблемы настолько застарелые, что не возможно их решить разом, сразу же", считает Аскеров.
Он добавил, что за последние лет тридцать решению этих вопросов уделялось крайне мало внимания, за них либо не брались, либо просто не доводили до конца.
Низами Аскеров: "Сергей Меликов использует в работе хозяйственный подход"
- Автор Хадижат
- 30 апреля, 2021. Пятница 15:08
Кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета Дагосуниверситета Низами Аскеров поделился прокомментировал прямой эфир, в рамках которого врио Главы РД Сергей Меликов пообщался с населением республики.
Эксперт отметил, что сегодня Врио Главы Дагестана использует в работе хозяйственный подход.
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