Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом Докузпаринский район

Абдулпатах Амирханов совершил рабочую поездку в Докузпаринский район, в рамках которого посетил СОШ в селе Каракюр.

поясним, что каракюринская школа была построена в 1926 году. По заключению специалистов Республиканского центра по сейсмической безопасности, общее техсостояние здания школы оценивается как ограниченно-работоспособное. В настоящее время в школе обучаются семьдесят пять детей. Премьер-министр осмотрев территорию принял решение о необходимости строительства новой школы. Предварительно запланировано, что она будет рассчитана на 100 ученических мест.

Для строительства будущей школы была выбрана территория в центре села, наиболее удобная для жителей.