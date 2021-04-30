ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом Докузпаринский район

Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом Докузпаринский район

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30 апреля, 2021. Пятница 14:14
Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом Докузпаринский район

Абдулпатах Амирханов совершил рабочую поездку в Докузпаринский район, в рамках которого посетил СОШ в селе Каракюр.

Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом Докузпаринский район
Политика

поясним, что каракюринская школа была построена в 1926 году. По заключению специалистов Республиканского центра по сейсмической безопасности, общее техсостояние здания школы оценивается как ограниченно-работоспособное. В настоящее время в школе обучаются семьдесят пять детей. Премьер-министр осмотрев территорию принял решение о необходимости строительства новой школы. Предварительно запланировано, что она будет рассчитана на 100 ученических мест.

Для строительства будущей школы была выбрана территория в центре села, наиболее удобная для жителей.

 

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