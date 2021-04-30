ЗАМАНА - Арсен Юсупов: "Те четыре проблемы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными"

Арсен Юсупов: "Те четыре проблемы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными"

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30 апреля, 2021. Пятница 10:09
Арсен Юсупов: &quot;Те четыре проблемы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными&quot;

Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, член координационного совета региональных СМИ при Общественной палате РФ Арсен Юсупов прокомментировал прямой эфир с участтием Врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

Арсен Юсупов: "Те четыре проблемы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными"
Политика

"В рамках прямого эфира глава Дагестана обозначил четыре проблемы, с которыми и была связана основная масса вопросов от населения: земельные отношения, вопросы света и газа, проблемы с водой, проблема с мусором. Я согласен с Сергеем Алимовичем, не решив эти проблемы, от которых напрямую зависит жизнь в регионе, мы не сможем приступить к остальным вопросам. Так как эти проблемы, с которыми людям приходится сталкиваться каждый день, они копились годами, и сегодня уже нет возможности их игнорировать. Ну какие инвестиции мы можем привлечь, если у нас люди травятся от не качественной воды? Или какой туризм развивать, когда столица утопает в мусоре? Конечно, хочется чтобы молодежь видела развитие республики, чтобы сегодня для них открывались площадки для занятий паркуром и другими видами здорового образа жизни. Но те четыре темы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными. Надеюсь, нам удастся решить эти вопросы и передать республику следующему поколению в менее удручающем состоянии", - отметил Юсупов.

 

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