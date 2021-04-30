Арсен Юсупов: "Те четыре проблемы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными"

"В рамках прямого эфира глава Дагестана обозначил четыре проблемы, с которыми и была связана основная масса вопросов от населения: земельные отношения, вопросы света и газа, проблемы с водой, проблема с мусором. Я согласен с Сергеем Алимовичем, не решив эти проблемы, от которых напрямую зависит жизнь в регионе, мы не сможем приступить к остальным вопросам. Так как эти проблемы, с которыми людям приходится сталкиваться каждый день, они копились годами, и сегодня уже нет возможности их игнорировать. Ну какие инвестиции мы можем привлечь, если у нас люди травятся от не качественной воды? Или какой туризм развивать, когда столица утопает в мусоре? Конечно, хочется чтобы молодежь видела развитие республики, чтобы сегодня для них открывались площадки для занятий паркуром и другими видами здорового образа жизни. Но те четыре темы, которые обозначил руководитель региона, являются жизненно важными. Надеюсь, нам удастся решить эти вопросы и передать республику следующему поколению в менее удручающем состоянии", - отметил Юсупов.