ЗАМАНА - Шамсигат Насрулаева: "Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев"

Шамсигат Насрулаева: "Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев"

Автор
30 апреля, 2021. Пятница 10:05
Шамсигат Насрулаева: &quot;Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев&quot;

Заместитель председателя Общественной палаты Дагестана, директора Многопрофильного лицея №9 Махачкалы Шамсигат Насрулаева прокомментировала прямой эфир, в рамках Сергей Меликов ответил на вопросы населения.

Шамсигат Насрулаева: "Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев"
Политика

"Вызывает уважение тот факт, что за такой непродолжительный срок пребывания в должности Врио Главы РД С.А.Меликов успел изучить насущные проблемы дагестанского народа и во время прямого эфира продемонстрировал глубокое понимание их. Какой бы вопрос ему не был задан в своих ответах он обнаружил компетентность и стремление к безотлагательным решениям поставленных задач. Было видно, что им обстоятельно изучены вопросы всех сфер жизнедеятельности: это и вопросы образования, здравоохранения, туризма, защиты детства, поддержки инвалидов, а также вопросы энергоснабжения, водоснабжения и землепользования, определены пути их разрешения. Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев с указанием конкретных сроков исполнения и от глав администраций муниципалитетов, принимавших участие в прямом эфире. Прямой эфир с Врио Главы РД С.А.Меликовым показал, что перед республикой стоят большие проблемы, которые ждут конструктивных решений при открытом взаимодействии с властью", - подчеркнула эксперт.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top