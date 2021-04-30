Шамсигат Насрулаева: "Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев"

"Вызывает уважение тот факт, что за такой непродолжительный срок пребывания в должности Врио Главы РД С.А.Меликов успел изучить насущные проблемы дагестанского народа и во время прямого эфира продемонстрировал глубокое понимание их. Какой бы вопрос ему не был задан в своих ответах он обнаружил компетентность и стремление к безотлагательным решениям поставленных задач. Было видно, что им обстоятельно изучены вопросы всех сфер жизнедеятельности: это и вопросы образования, здравоохранения, туризма, защиты детства, поддержки инвалидов, а также вопросы энергоснабжения, водоснабжения и землепользования, определены пути их разрешения. Сергей Алимович требовал чётких ответов на вопросы дагестанцев с указанием конкретных сроков исполнения и от глав администраций муниципалитетов, принимавших участие в прямом эфире. Прямой эфир с Врио Главы РД С.А.Меликовым показал, что перед республикой стоят большие проблемы, которые ждут конструктивных решений при открытом взаимодействии с властью", - подчеркнула эксперт.