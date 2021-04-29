ЗАМАНА - Махач Абдулкеримов: "Прошедший прямой эфир показал открытость власти"

Махач Абдулкеримов: "Прошедший прямой эфир показал открытость власти"

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29 апреля, 2021. Четверг 15:28
Махач Абдулкеримов: &quot;Прошедший прямой эфир показал открытость власти&quot;

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов прокомментировал прямой эфир с участиес Сергея Меликова, состоявшийся 28 апреля.

Махач Абдулкеримов: "Прошедший прямой эфир показал открытость власти"
Политика

По мнению руководителя муниципалитета, озвученные темы в рамках эфира сегодня для региона являются наиболее важными.
"Прошедший прямой эфир показал открытость власти, прямое общение руководства с населением. Как подчеркнул Сергей Алимович, людей нужно не только слушать, но и слышать, решать их трудности оперативно», подчеркнул Махач Абдулкеримов.

 

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