Махач Абдулкеримов: "Прошедший прямой эфир показал открытость власти"

По мнению руководителя муниципалитета, озвученные темы в рамках эфира сегодня для региона являются наиболее важными.

"Прошедший прямой эфир показал открытость власти, прямое общение руководства с населением. Как подчеркнул Сергей Алимович, людей нужно не только слушать, но и слышать, решать их трудности оперативно», подчеркнул Махач Абдулкеримов.