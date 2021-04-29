Магомед Омаров: "Вопросы, поднятые жителями республики, очень актуальны и имеют большую значимость"

Он отметил, что прямая линия дает возможность населению в открытом диалоге решать самые насущные проблемы Республики.

"Вопросы, поднятые жителями республики, очень актуальны и имеют большую значимость. Социальные вопросы, строительства, водоснабжения и водоотведения, а так же туристической индустрии и другие важные направления развития.

Врио Главы РД Сергей Меликов, в ходе прямого эфира выделил 4 главных проблемы в республике: земельно-имущественный хаос, проблема водоотведения, регулярные отключения газа и света, мусорный коллапс. Решение всех четырёх проблем будет первоочерёдным, заверил руководитель региона и хочется надеяться, что его инициативу отметит и население. Это важный шаг со стороны руководства", - отметил Магомед Омаров.