Он отметил, что прямая линия дает возможность населению в открытом диалоге решать самые насущные проблемы Республики.
"Вопросы, поднятые жителями республики, очень актуальны и имеют большую значимость. Социальные вопросы, строительства, водоснабжения и водоотведения, а так же туристической индустрии и другие важные направления развития.
Врио Главы РД Сергей Меликов, в ходе прямого эфира выделил 4 главных проблемы в республике: земельно-имущественный хаос, проблема водоотведения, регулярные отключения газа и света, мусорный коллапс. Решение всех четырёх проблем будет первоочерёдным, заверил руководитель региона и хочется надеяться, что его инициативу отметит и население. Это важный шаг со стороны руководства", - отметил Магомед Омаров.
Магомед Омаров: "Вопросы, поднятые жителями республики, очень актуальны и имеют большую значимость"
- Автор Хадижат
- 29 апреля, 2021. Четверг 15:07
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал ключевые направления прямого эфира Главы Дагестана Сергея Меликова.
Он отметил, что прямая линия дает возможность населению в открытом диалоге решать самые насущные проблемы Республики.
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