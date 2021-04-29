Магомед Итонов: "Я поддерживаю идею приобретения земельных участков для многодетных семей"

По словам Итонова, руководитель поднял значимые и злободневные вопросы для региона. Он выделил несколько основных значимых направлений, которые нужно решить в первую очередь.

"Среди этих проблем выделение земельных участков под строительство домов для многодетных семей. Как отметил Глава, в нашей республике, наблюдается острая нехватка земельных участков. Но эти вопросы нужно как-то решать. И как отметил С.Меликов, нужно изыскать способ выделения денежных средств из бюджета республики для покупки земельных участков для многодетных семей. Тем более такой опыт есть в некоторых регионах Российской Федерации. Я полностью поддерживаю идею приобретения земельных участков для многодетных семей. Сегодня очень тяжело содержать одного ребенка в семье. Что говорить о многодетных семьях? В большинстве случаев у них нет возможности приобрести участок под строительство дома. А администрации населенных пунктов не выделяют участки многодетным семьям, ссылаясь на отсутствии земли. Выделение денежных средств решило бы эти вопросы. Но, на мой взгляд, нужен контроль на каждом этапе от определения нуждающихся семей до выделения денежных средств.

К сожалению, сегодня население нашей страны не доверяют чиновникам и государственным органам. Они свои вопросы адресуют напрямую к президенту страны и руководителям регионов. Надеюсь Глава нашей республики Сергей Алимович Меликов выполнить все обязательства взятые во время "прямого эфира", - заключил Магомед Итонов.