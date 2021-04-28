Сергей Меликов тщательно остановился на накопившихся трудностях, на которые, как он сообщает, не реагировать уже нельзя. При всем этом региональный руководитель подчеркнул, что некоторые из них оголились в период визитов в регион федеральных руководителей.
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Сергей Меликов дал поручения по реализации основных положений Послания Президента РФ
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 17:29
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание, в рамках которого обозначил задачи о рамках указаны задачи по реализации главных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Сергей Меликов тщательно остановился на накопившихся трудностях, на которые, как он сообщает, не реагировать уже нельзя. При всем этом региональный руководитель подчеркнул, что некоторые из них оголились в период визитов в регион федеральных руководителей.
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