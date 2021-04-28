Сергей Меликов дал поручения по реализации основных положений Послания Президента РФ

Сергей Меликов тщательно остановился на накопившихся трудностях, на которые, как он сообщает, не реагировать уже нельзя. При всем этом региональный руководитель подчеркнул, что некоторые из них оголились в период визитов в регион федеральных руководителей.

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