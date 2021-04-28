Экс-министр спорта РД Магомед Магомедов избран мэромом города Кизлюрт
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 13:58
Единогласным решением Собрания парламентариев городского округа «город Кизилюрт», на пост главы Кизилюрта утверждена кандидатура заместителя главы муниципалитета, который исполняет в текущее время его обязанности Магомеда Магомедова.
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