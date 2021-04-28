Покинув пост по собственному желанию, чиновник был назначен проректором Дагестанского государственного университета (ДГУ).
Муртазали Рбаданов – ректор университета уверен, что Магомедов поднимет цифровое развитие вуза на новый уровень.
Напомним, что на днях Магомедов был освобожден от должности замминистра информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.
Покинув пост по собственному желанию, чиновник был назначен проректором Дагестанского государственного университета (ДГУ).
Муртазали Рбаданов – ректор университета уверен, что Магомедов поднимет цифровое развитие вуза на новый уровень.
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